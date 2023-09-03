Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Массированная атака дронов: в Одесской ОВА рассказали о последствиях arrow

Массированная атака дронов: в Одесской ОВА рассказали о последствиях

3 сентября 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской ОВА рассказали о последствиях ночной атаки
Последствия попадания в припортовую инфраструктуру. Фото: ГСЧС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня ночью враг еще раз атаковал припортовую инфраструктуру Одесской области. На южный регион осуществлялась атака более трех с половиной часов.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

По информации военных, удалось уничтожить 22 ударных БпЛА из 25. К сожалению, есть попадания и пострадавшие.

"Есть попадание в припортовую инфраструктуру. Пострадали два гражданских сотрудника порта. Они госпитализированы. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранительные органы фиксируют последствия преступлений РФ", — говорится в сообщении Кипера.

Чрезвычайники ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС
Процесс гашения пламени. Фото: ГСЧС

Атака на припортовую инфраструктуру

Напомним, во время обстрелов портовой инфраструктуры Одессы и области россияне уничтожили более 200 тысяч тонн украинского зерна. После прекращения действия зерновой сделки 17 июля враг атаковал терминалы региона с агропродукцией более 8 раз.

Добавим, ночью 23 августа вооруженные силы РФ совершили обстрел, используя запрещенные международным правом средства ведения войны. Атака привела к серьезным повреждениям и разрушениям в Придунавье.

Также мы писали, что за первое полугодие 2023 г. в Одесской области значительно увеличилось количество экспортных операций. Из украинских портов отправился товар в 166 стран мира.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Кровавый след россиян и формула мира Зеленского: о чем будут говорить в ООН. Интервью с Кислицей

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз