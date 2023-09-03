В Одесской ОВА рассказали о последствиях ночной атаки

Последствия попадания в припортовую инфраструктуру. Фото: ГСЧС

Сегодня ночью враг еще раз атаковал припортовую инфраструктуру Одесской области. На южный регион осуществлялась атака более трех с половиной часов.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"Есть попадание в припортовую инфраструктуру. Пострадали два гражданских сотрудника порта. Они госпитализированы. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранительные органы фиксируют последствия преступлений РФ", — говорится в сообщении Кипера.

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Атака на припортовую инфраструктуру

Напомним, во время обстрелов портовой инфраструктуры Одессы и области россияне уничтожили более 200 тысяч тонн украинского зерна. После прекращения действия зерновой сделки 17 июля враг атаковал терминалы региона с агропродукцией более 8 раз.

Добавим, ночью 23 августа вооруженные силы РФ совершили обстрел, используя запрещенные международным правом средства ведения войны. Атака привела к серьезным повреждениям и разрушениям в Придунавье.

Также мы писали, что за первое полугодие 2023 г. в Одесской области значительно увеличилось количество экспортных операций. Из украинских портов отправился товар в 166 стран мира.