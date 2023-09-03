В Одесской ОВА рассказали о последствиях ночной атаки

Массированная атака дронов: в Одесской ОВА рассказали о последствиях
Сегодня ночью враг еще раз атаковал припортовую инфраструктуру Одесской области. На южный регион осуществлялась атака более трех с половиной часов.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По информации военных, удалось уничтожить 22 ударных БпЛА из 25. К сожалению, есть попадания и пострадавшие.
"Есть попадание в припортовую инфраструктуру. Пострадали два гражданских сотрудника порта. Они госпитализированы. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранительные органы фиксируют последствия преступлений РФ", — говорится в сообщении Кипера.
Атака на припортовую инфраструктуру
Напомним, во время обстрелов портовой инфраструктуры Одессы и области россияне уничтожили более 200 тысяч тонн украинского зерна. После прекращения действия зерновой сделки 17 июля враг атаковал терминалы региона с агропродукцией более 8 раз.
Добавим, ночью 23 августа вооруженные силы РФ совершили обстрел, используя запрещенные международным правом средства ведения войны. Атака привела к серьезным повреждениям и разрушениям в Придунавье.
Также мы писали, что за первое полугодие 2023 г. в Одесской области значительно увеличилось количество экспортных операций. Из украинских портов отправился товар в 166 стран мира.