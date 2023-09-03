Скільки кораблів РФ вийшло на чергування у Чорне море на

Загроза з Чорного моря: скільки кораблів РФ на чергуванні
Росія продовжує маневрувати у Чорному морі і чинити тиск на цивільне населення. Попри шторм, великі десантні кораблі залишаються на чергуванні, проте без ракетоносіїв.
Про це повідомляють у Силах оборони півдня України.
Скільки кораблів у морях
За інформацією військових, корабельне угруповання ворога розгорнуто у кількості 12 одиниць, а саме:
- у Чорному морі — 10 кораблів;
- в Азовському морі — 2 великі десантні кораблі.
"Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою. Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено", — зазначають військові.
Ситуація на півдні
Ворог за минулу добу здійснив понад 70 обстріл з використанням понад 470 снарядів, у тому числі 7 обстрілів населених пунктів, внаслідок яких пошкоджено 6 будинків, 1 цивільна особа отримала поранення.
Скільки знищили техніки
- 1 БМП-2;
- 2 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня "Мерлін" і Mohajer;
- 4 одиниці автомобільної техніки;
- 3 човни;
- 2 комплекси відеоспостереження "Муром-М".
Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що окупанти витратили більшість свого часу на укріплення першої лінії оборони — 60%, яку вже прорвали ЗСУ. На другу і третю витратили ще менше — по 20%. Наразі наступ українських військових триває.