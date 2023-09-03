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Загроза з Чорного моря: скільки кораблів РФ на чергуванні

3 вересня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Скільки кораблів РФ вийшло на чергування у Чорне море на
Бойовий корабель РФ у Чорному морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росія продовжує маневрувати у Чорному морі і чинити тиск на цивільне населення. Попри шторм, великі десантні кораблі залишаються на чергуванні, проте без ракетоносіїв. 

Про це повідомляють у Силах оборони півдня України. 

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За інформацією військових, корабельне угруповання ворога розгорнуто у кількості 12 одиниць, а саме:

  • у Чорному морі — 10 кораблів;
  • в Азовському морі — 2 великі десантні кораблі.

"Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою. Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено", — зазначають військові. 

Ситуація на півдні

Ворог за минулу добу здійснив понад 70 обстріл з використанням понад 470 снарядів, у тому числі 7 обстрілів населених пунктів, внаслідок яких пошкоджено 6 будинків, 1 цивільна особа отримала поранення.

Скільки знищили техніки

  • 1 БМП-2;
  • 2 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня "Мерлін" і Mohajer;
  • 4 одиниці автомобільної техніки;
  • 3 човни;
  • 2 комплекси відеоспостереження "Муром-М".

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що окупанти витратили більшість свого часу на укріплення першої лінії оборони — 60%, яку вже прорвали ЗСУ. На другу і третю витратили ще менше — по 20%. Наразі наступ українських військових триває. 

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