Ворог знову вивів кораблі у Чорне море

Чорноморський флот РФ вийшов на чергування: куди поділися ракетоносії
Оперативна обстановка на півдні України залишається напруженою. Наразі у Чорному морі залишається велика кількість кораблів на чергуванні, проте ракетоносії заведені у пункти базування.
Про це повідомляють у Силах оборони півдня України.
За інформацією військових, корабельне угруповання ворога розгорнуто у кількості 12 одиниць, а саме:
- у Чорному морі — 11 кораблів;
- в Азовському морі — 1 великий десантний корабель.
"Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено", — йдеться у повідомленні Сил оборони.
Обстріли України
За минулу добу ворог здійснив понад 60 артилерійських обстрілів з використанням близько 240 снарядів, у тому числі 7 обстрілів населених пунктів Херсонського району та міста Херсон. Внаслідок обстрілів 2 цивільних загинуло, 3 поранено, пошкоджено 2 приватних будинки та будівля агрофірми.
Нагадаємо, у російському Міністерстві оборони заявили, що нібито український морський безпілотник намагався атакувати Кримський міст. Але його знищили в акваторії Чорного моря.
Також ми писали, що до кінця поточного року проєкт "Армія дронів" планує закупити для потреб українських Збройних сил 200 тисяч дронів та підготувати 50 тисяч операторів БпЛА.