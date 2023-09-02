Ворог знову вивів кораблі у Чорне море

Кораблі Чорноморського флоту РФ. Фото: росЗМІ

Оперативна обстановка на півдні України залишається напруженою. Наразі у Чорному морі залишається велика кількість кораблів на чергуванні, проте ракетоносії заведені у пункти базування.

Про це повідомляють у Силах оборони півдня України.

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За інформацією військових, корабельне угруповання ворога розгорнуто у кількості 12 одиниць, а саме:

у Чорному морі — 11 кораблів;

в Азовському морі — 1 великий десантний корабель.

"Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено", — йдеться у повідомленні Сил оборони.

Обстріли України

За минулу добу ворог здійснив понад 60 артилерійських обстрілів з використанням близько 240 снарядів, у тому числі 7 обстрілів населених пунктів Херсонського району та міста Херсон. Внаслідок обстрілів 2 цивільних загинуло, 3 поранено, пошкоджено 2 приватних будинки та будівля агрофірми.

Нагадаємо, у російському Міністерстві оборони заявили, що нібито український морський безпілотник намагався атакувати Кримський міст. Але його знищили в акваторії Чорного моря.

Також ми писали, що до кінця поточного року проєкт "Армія дронів" планує закупити для потреб українських Збройних сил 200 тисяч дронів та підготувати 50 тисяч операторів БпЛА.