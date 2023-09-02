Враг снова вывел корабли в Черное море

Корабли Черноморского флота РФ. Фото: росСМИ

Оперативная обстановка на юге Украины остается напряженной. В Черном море остается большое количество кораблей на дежурстве, однако ракетоносители заведены в пункты базирования.

Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.

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По информации военных, корабельная группировка врага развернута в количестве 12 единиц, а именно:

в Черном море — 11 кораблей;

в Азовском море — 1 большой десантный корабль.

"Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено", — говорится в сообщении Сил обороны.

Обстрелы Украины

За минувшие сутки враг совершил более 60 артиллерийских обстрелов с использованием около 240 снарядов, в том числе 7 обстрелов населенных пунктов Херсонского района и Херсона. В результате обстрелов 2 гражданских погибли, 3 ранены, повреждены 2 частных дома и здание агрофирмы.

Напомним, в российском Министерстве обороны заявили, что якобы украинский морской беспилотник пытался атаковать Крымский мост. Но его уничтожили в акватории Черного моря.

Также мы писали, что до конца текущего года проект "Армия дронов" планирует закупить для нужд украинских Вооруженных сил 200 тысяч дронов и подготовить 50 тысяч операторов БпЛА.