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Ворог змінив кількість ракетоносіїв в Чорному морі: скільки споряджено "Калібрів"

31 серпня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог змінив кількість ракетоносіїв в Чорному морі
Російський ракетоносій. Фото: Defense Express
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 31 серпня, ворог знову збільшив корабельне угруповування у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні присутній ракетоносій, тож ймовірність обстрілів залишається високою.

Про це повідомляють у Силах оборони півдня України. 

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Скільки кораблів загрожують

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 13 ворожих кораблів, серед яких є ракетоносій;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель.

"Надводний ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр", який ворог заводив вночі в пункт базування, знов виведено на бойове чергування в Чорне море", — йдеться у повідомленні військових. 

Рух Чорним морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 15 суден, з них 6 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Сезон "бавовни" у Криму

У четвер, 31 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Це трапилося поблизу полігону та аеродрому окупантів.

Нагадаємо, Голова Об'єднаного координаційного пресцентру військового командування півдня України Наталя Гуменюк висловила свою думку щодо ситуації у Криму. За її словами, "бавовна" в Криму продовжується і про це попереджали раніше.

Також ми писали, що 28 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Колабораційна влада повідомила про начебто відпрацювання ППО.

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