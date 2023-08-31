Ворог змінив кількість ракетоносіїв в Чорному морі

Російський ракетоносій. Фото: Defense Express

Сьогодні, 31 серпня, ворог знову збільшив корабельне угруповування у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні присутній ракетоносій, тож ймовірність обстрілів залишається високою.

Про це повідомляють у Силах оборони півдня України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 13 ворожих кораблів, серед яких є ракетоносій;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель.

"Надводний ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр", який ворог заводив вночі в пункт базування, знов виведено на бойове чергування в Чорне море", — йдеться у повідомленні військових.

Рух Чорним морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 15 суден, з них 6 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Сезон "бавовни" у Криму

У четвер, 31 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Це трапилося поблизу полігону та аеродрому окупантів.

Нагадаємо, Голова Об'єднаного координаційного пресцентру військового командування півдня України Наталя Гуменюк висловила свою думку щодо ситуації у Криму. За її словами, "бавовна" в Криму продовжується і про це попереджали раніше.

Також ми писали, що 28 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Колабораційна влада повідомила про начебто відпрацювання ППО.