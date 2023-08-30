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Загроза з Чорного моря: скільки кораблів РФ на чергуванні

30 серпня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Чорному морі побільшало російських кораблів
Кораблі чорноморського флоту РФ. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 30 серпня, після нічної атаки на України, корабельне угрупування ворога у Чорному морі збільшилася. Проте ракетоносії знаходяться у пунктах базування у бухтах тимчасово окупованого Криму. 

Про це повідомляють у Силах оборони півдня України. 

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  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 ворожих кораблів;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель.

Рух Чорним морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 19 суден, з них 3 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 20 суден, з них 6 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Оперативна ситуація на фронті

Ворог продовжує постійні обстріли прифронтових регіонів Миколаївської області з Кінбурнської коси та лівобережжя Херсонщини. За минулу добу 60 артилерійських обстрілів з використанням понад 320 снарядів. 8 разів обстріляли безпосередньо населені пункти. 1 цивільна особа отримала поранення, пошкоджено 11 приватних будинків та церкву.

Нагадаємо, в Запорізькій та Херсонській областях ворог продовжує обстрілювати населені пункти регіонів. Проте ЗСУ наступають на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. 

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