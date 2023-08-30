В Черном море стало больше российских кораблей

Корабли Черноморского флота РФ. Фото: УНИАН

Сегодня, 30 августа, после ночной атаки на Украину, корабельная группировка врага в Черном море увеличилась. Однако ракетоносители находятся в пунктах базирования в бухтах временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 вражеских кораблей;

в Азовском море — 1 вражеский корабль.

Движение по Черному морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 19 судов, из них 3 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 20 судов, из них 6 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Оперативная ситуация на фронте

Враг продолжает постоянные обстрелы прифронтовых регионов Николаевской области из Кинбурнской косы и левобережья Херсона. За прошедшие сутки 60 артиллерийских обстрелов с использованием более 320 снарядов. 8 раз обстреляли непосредственно населенные пункты. 1 гражданское лицо получило ранения, повреждено 11 частных домов и церковь.

Напомним, в Запорожской и Херсонской областях враг продолжает обстреливать населённые пункты регионов. Однако ВСУ наступают на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.