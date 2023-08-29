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Росіяни зменшили кількість кораблів у Чорному морі: скільки на чергуванні

29 серпня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни зменшили кількість кораблів у Чорному морі
Російський корабель біля Севастополя. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 29 серпня, у Чорному морі залишається присутність флоту РФ, проте його кількість суттєво зменшилася. Ракетоносії також перебазувалися до пунктів у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожих кораблі;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.
Кількість кораблів у морях. Фото: ВМС ЗС України

Оперативна ситуація на фронті

Окупанти продовжують обстріли артилерією правобережжя Херсонщини та узбережжя Дніпро-Бузького лиману Миколаївщини. За минулу добу ворог здійснив понад 80 артилерійських обстрілів з використанням 375 снарядів, у тому числі 8 обстрілів населених пунктів, внаслідок яких 1 цивільний загинув, 2 поранено, пошкоджено 6 будинків та господарські споруди. 

Нагадаємо, 28 серпня у Міноборони офіційно підтвердили звільнення Роботиного у Запорізькій області.  При цьому, росіяни опираються "шалено".

Також ми писали, що 16 серпня ЗСУ звільнили село Урожайне в Донецькій області. У визволенні Урожайного, зокрема, брали участь бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. 

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