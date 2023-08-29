Россияне уменьшили количество кораблей в Черном море

Российский корабль у Севастополя. Фото: росСМИ

Сегодня, 29 августа, в Черном море остается присутствие флота РФ, однако его количество значительно уменьшилось. Ракетоносители также перебазировались к пунктам во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.

Число кораблей в морях. Фото: ВМС ВС Украины

Оперативная ситуация на фронте

Оккупанты продолжают обстрелы артиллерией правобережья Херсонщины и побережья Днепро-Бугского лимана Николаевщины. За минувшие сутки враг совершил более 80 артиллерийских обстрелов с использованием 375 снарядов, в том числе 8 обстрелов населенных пунктов, в результате которых 1 гражданский погиб, 2 ранены, повреждены 6 домов и хозяйственные постройки.

Напомним, 28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение Работиного в Запорожской области. При этом, россияне противятся "безумно".

Также мы писали, что 16 августа ВСУ освободилили село Урожайное в Донецкой области. В освобождении Урожайного принимали участие бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.