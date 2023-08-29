Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россияне уменьшили количество кораблей в Черном море: сколько на дежурстве arrow

Россияне уменьшили количество кораблей в Черном море: сколько на дежурстве

29 августа 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне уменьшили количество кораблей в Черном море
Российский корабль у Севастополя. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 29 августа, в Черном море остается присутствие флота РФ, однако его количество значительно уменьшилось. Ракетоносители также перебазировались к пунктам во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.
Число кораблей в морях. Фото: ВМС ВС Украины

Оперативная ситуация на фронте

Оккупанты продолжают обстрелы артиллерией правобережья Херсонщины и побережья Днепро-Бугского лимана Николаевщины. За минувшие сутки враг совершил более 80 артиллерийских обстрелов с использованием 375 снарядов, в том числе 8 обстрелов населенных пунктов, в результате которых 1 гражданский погиб, 2 ранены, повреждены 6 домов и хозяйственные постройки.

Напомним, 28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение Работиного в Запорожской области. При этом, россияне противятся "безумно".

Также мы писали, что 16 августа ВСУ освободилили село Урожайное в Донецкой области. В освобождении Урожайного принимали участие бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

None

Главные новости 28 августа: продвижение ВСУ, "глаза" ГУР в Крыму, самоубийство полковника СБУ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз