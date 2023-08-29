Россияне уменьшили количество кораблей в Черном море: сколько на дежурстве
Сегодня, 29 августа, в Черном море остается присутствие флота РФ, однако его количество значительно уменьшилось. Ракетоносители также перебазировались к пунктам во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля;
- в Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.
Оперативная ситуация на фронте
Оккупанты продолжают обстрелы артиллерией правобережья Херсонщины и побережья Днепро-Бугского лимана Николаевщины. За минувшие сутки враг совершил более 80 артиллерийских обстрелов с использованием 375 снарядов, в том числе 8 обстрелов населенных пунктов, в результате которых 1 гражданский погиб, 2 ранены, повреждены 6 домов и хозяйственные постройки.
Напомним, 28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение Работиного в Запорожской области. При этом, россияне противятся "безумно".
Также мы писали, что 16 августа ВСУ освободилили село Урожайное в Донецкой области. В освобождении Урожайного принимали участие бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.