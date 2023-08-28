Ракетоносій залишається на чергуванні у морі

Фрегат "Адмірал Ессен" у морі. Фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 28 серпня, в Чорному морі на бойовому чергуванні залишаються великі десантні кораблі РФ. Також з Азова росіяни вивели підводний ракетоносій.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Кількість кораблів у морях. Фото: ВМС ЗС України

Зазначимо, що на чергуванні у Чорному морі залишається фрегат "Адмірал Ессен", з якого вночі росіяни запускали "Калібри" по містах України. Тож загроза повторних ударів залишається надзвичайно високою.

Рух Чорним морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 28 суден, з них 7 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 20 суден, з них 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня окупанти знову атакували Україну. Загарбники випустили шість ракет різного типу, українській ППО вдалося знищити чотири із них.