Ракетоносій залишається на чергуванні у морі

Загроза нових атак залишається високою: ракетоносій на чергуванні у Чорному морі
Станом на сьогодні, 28 серпня, в Чорному морі на бойовому чергуванні залишаються великі десантні кораблі РФ. Також з Азова росіяни вивели підводний ракетоносій.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет;
- в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.
Зазначимо, що на чергуванні у Чорному морі залишається фрегат "Адмірал Ессен", з якого вночі росіяни запускали "Калібри" по містах України. Тож загроза повторних ударів залишається надзвичайно високою.
Рух Чорним морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 28 суден, з них 7 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 20 суден, з них 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня окупанти знову атакували Україну. Загарбники випустили шість ракет різного типу, українській ППО вдалося знищити чотири із них.