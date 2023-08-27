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Ракетоносій знову в морі: скільки кораблів на чергуванні

27 серпня 2023 12:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Скільки кораблів РФ на чергуванні у морі
Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ворог продовжує готувати черговий масований обстріл України, наразі ракетоносій вийшов на чергування поблизу берегів Одещини. Проте загальна кількість кораблів на рейді зменшилася.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні є 8 ворожих кораблів, серед яких один ракетоносій;
  • в Азовському морі — 1 великий десантний корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні є 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.
Кількість кораблів у морях. Фото: ВМС ЗС України

Рух Чорним морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 17 суден, з них 3 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 18 суден, з них 3 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували близько 550 російських окупантів. Загарбники продовжують втрачати свою військову техніку, а саме танки, бронемашини й БпЛА.

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