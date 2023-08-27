Скільки кораблів РФ на чергуванні у морі

Ракетоносій знову в морі: скільки кораблів на чергуванні
27 серпня 2023 12:55
Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ
Ворог продовжує готувати черговий масований обстріл України, наразі ракетоносій вийшов на чергування поблизу берегів Одещини. Проте загальна кількість кораблів на рейді зменшилася.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
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- у Чорному морі на бойовому чергуванні є 8 ворожих кораблів, серед яких один ракетоносій;
- в Азовському морі — 1 великий десантний корабель;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні є 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.
Рух Чорним морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 17 суден, з них 3 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 18 суден, з них 3 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували близько 550 російських окупантів. Загарбники продовжують втрачати свою військову техніку, а саме танки, бронемашини й БпЛА.