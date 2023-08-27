Сколько кораблей РФ на дежурстве в море

Ракетоноситель снова в море: сколько кораблей на дежурстве
27 августа 2023 12:55
Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ
Враг продолжает готовить очередной массированный обстрел Украины, пока ракетоноситель вышел на дежурство возле берегов Одесчины. Однако общее количество кораблей на рейде уменьшилось.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
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- в Черном море на боевом дежурстве есть 8 вражеских кораблей, среди которых один ракетоноситель;
- в Азовском море — 1 большой десантный корабль;
- в Средиземном море на боевом дежурстве есть 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.
Движение по Черному морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 17 судов, из них 3 двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 18 судов, из них 3 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
Напомним, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 550 российских оккупантов. Захватчики продолжают терять свою военную технику, а именно танки, бронемашины и БпЛА.