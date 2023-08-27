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Ракетоноситель снова в море: сколько кораблей на дежурстве

27 августа 2023 12:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сколько кораблей РФ на дежурстве в море
Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Враг продолжает готовить очередной массированный обстрел Украины, пока ракетоноситель вышел на дежурство возле берегов Одесчины. Однако общее количество кораблей на рейде уменьшилось.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве есть 8 вражеских кораблей, среди которых один ракетоноситель;
  • в Азовском море — 1 большой десантный корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве есть 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.
Число кораблей в морях. Фото: ВМС ВС Украины

Движение по Черному морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 17 судов, из них 3 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 18 судов, из них 3 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 550 российских оккупантов. Захватчики продолжают терять свою военную технику, а именно танки, бронемашины и БпЛА.

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