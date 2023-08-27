Сколько кораблей РФ на дежурстве в море

Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ

Враг продолжает готовить очередной массированный обстрел Украины, пока ракетоноситель вышел на дежурство возле берегов Одесчины. Однако общее количество кораблей на рейде уменьшилось.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

в Черном море на боевом дежурстве есть 8 вражеских кораблей, среди которых один ракетоноситель;

в Азовском море — 1 большой десантный корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве есть 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.

Число кораблей в морях. Фото: ВМС ВС Украины

Движение по Черному морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 17 судов, из них 3 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 18 судов, из них 3 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 550 российских оккупантов. Захватчики продолжают терять свою военную технику, а именно танки, бронемашины и БпЛА.