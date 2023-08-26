Ворог зменшив кількість кораблів у Чорному морі

Корабельне угрупування РФ. Фото: росЗМІ

Наразі у Чорному морі немає кораблів РФ, які могли б здійснювати обстріли України, проте психологічний тиск залишається. Росія вдвічі зменшила кількість кораблів, готуючи можливий масовий ракетний удар.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів;

в Азовському морі — 2 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп може становити до 8 ракет;

в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Кількість кораблів у морях. Фото: ВМС ЗС України

Рух Чорним морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 31 судно, з них 2 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 28 суден, з них 6 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, після тривалої перерви з порту Одеси вийшло судно, яке знаходилося там з 20 лютого 2022 року. Балкер PRIMUS вирушив до болгарської Варни.

Також ми писали, що Росія перемістила свої ракетоносії з Чорного моря до Азовського. Таким чином вони намагаються вберегти свій флот від ударів українськими безпілотниками.