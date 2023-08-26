Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворог зменшив кількість кораблів у Чорному морі: у чому причина arrow

Ворог зменшив кількість кораблів у Чорному морі: у чому причина

26 серпня 2023 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог зменшив кількість кораблів у Чорному морі
Корабельне угрупування РФ. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Наразі у Чорному морі немає кораблів РФ, які могли б здійснювати обстріли України, проте психологічний тиск залишається. Росія вдвічі зменшила кількість кораблів, готуючи можливий масовий ракетний удар.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів;
  • в Азовському морі — 2 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп може становити до 8 ракет;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.
Кількість кораблів у морях. Фото: ВМС ЗС України

Рух Чорним морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 31 судно, з них 2 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 28 суден, з них 6 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, після тривалої перерви з порту Одеси вийшло судно, яке знаходилося там з 20 лютого 2022 року. Балкер PRIMUS вирушив до болгарської Варни.

Також ми писали, що Росія перемістила свої ракетоносії з Чорного моря до Азовського. Таким чином вони намагаються вберегти свій флот від ударів українськими безпілотниками.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини України 25 серпня: нова допомога для України та відставка голови ДСНС

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз