Враг уменьшил количество кораблей в Черном море

Корабельная группировка РФ. Фото: росСМИ

Пока в Черном море нет кораблей РФ, которые могли бы совершать обстрелы Украины, однако психологическое давление остается. Россия вдвое снизила количество кораблей, готовя возможный массовый ракетный удар.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей;

в Азовском море — 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп может составлять до 8 ракет;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.

Число кораблей в морях. Фото: ВМС ВС Украины

Движение по Черному морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 31 судно, из них 2 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 28 судов, из них 6 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, сегодня, 26 августа, после длительного перерыва из порта Одессы вышло судно, находившееся там с 20 февраля 2022 года. Балкер PRIMUS отправился в болгарскую Варну.

Также мы писали, что Россия переместила свои ракетоносители из Черного моря в Азовское. Таким образом, они пытаются уберечь свой флот от ударов украинскими беспилотниками.