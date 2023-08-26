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Враг уменьшил количество кораблей в Черном море: в чем причина

26 августа 2023 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг уменьшил количество кораблей в Черном море
Корабельная группировка РФ. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Пока в Черном море нет кораблей РФ, которые могли бы совершать обстрелы Украины, однако психологическое давление остается. Россия вдвое снизила количество кораблей, готовя возможный массовый ракетный удар.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей;
  • в Азовском море — 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп может составлять до 8 ракет;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.
Число кораблей в морях. Фото: ВМС ВС Украины

Движение по Черному морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 31 судно, из них 2 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 28 судов, из них 6 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, сегодня, 26 августа, после длительного перерыва из порта Одессы вышло судно, находившееся там с 20 февраля 2022 года. Балкер PRIMUS отправился в болгарскую Варну.

Также мы писали, что Россия переместила свои ракетоносители из Черного моря в Азовское. Таким образом, они пытаются уберечь свой флот от ударов украинскими беспилотниками.

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