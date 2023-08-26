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Ракетоносії РФ "перебазувалися" в Азовське море: скільки кораблів на чергуванні

26 серпня 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росія перевела Чорноморський флот на Азов
Російський десантний корабель. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росія перемістила свої ракетоносії з Чорного моря до Азовського. Таким чином вони намагаються вберегти свій флот від ударів українськими безпілотниками.

Про це на брифінгу повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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Військова зазначила, що ніч на півдні пройшла відносно спокійно, хоча напруженість зберігається постійно.

Кораблі у Чорному морі

Наразі на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 10 ворожих кораблів, проте ракетоносіїв досі немає.

"Ми враховуємо і бойові кораблі, і кораблі прикордонної служби. Тому що вони теж несуть озброєння і можуть виконувати бойові завдання, зокрема з них запускаються розвідувальні БпЛА", — сказала Гуменюк.

Ракетоносії в Азовському морі

Також речниця "Півдня" наголосила, що окупанти бояться втратити свій флот, тому шукають якомога безпечніше місце для його перебування.

"Тенденція того, що ворог змінив тактику та тримає ракетоносії в Азовському морі, зберігається вже три дні. Звідти вони завдавали удару по Одесі, намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, проте їм це не вдалося. Тому цілком ймовірно, що вони (росіяни. — Ред.) будуть ще вишукувати найбільш вдалі тактики", — додала військова. 

Нагадаємо, що росіяни заявили, що у 27 Севастопольської бригади сталася "біда". Вони кажуть, що їх оточив грузинський легіон, який згодом влаштував розстріл.

Також ми писали, що українські військові продовжують ефектно знищувати техніку російських окупантів. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як воїни влаштували "сафарі" поблизу Соледару.

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