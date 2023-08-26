Росія перевела Чорноморський флот на Азов

Російський десантний корабель. Фото: росЗМІ

Росія перемістила свої ракетоносії з Чорного моря до Азовського. Таким чином вони намагаються вберегти свій флот від ударів українськими безпілотниками.

Про це на брифінгу повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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Кораблі у Чорному морі

Наразі на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 10 ворожих кораблів, проте ракетоносіїв досі немає.

"Ми враховуємо і бойові кораблі, і кораблі прикордонної служби. Тому що вони теж несуть озброєння і можуть виконувати бойові завдання, зокрема з них запускаються розвідувальні БпЛА", — сказала Гуменюк.

Ракетоносії в Азовському морі

Також речниця "Півдня" наголосила, що окупанти бояться втратити свій флот, тому шукають якомога безпечніше місце для його перебування.

"Тенденція того, що ворог змінив тактику та тримає ракетоносії в Азовському морі, зберігається вже три дні. Звідти вони завдавали удару по Одесі, намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, проте їм це не вдалося. Тому цілком ймовірно, що вони (росіяни. — Ред.) будуть ще вишукувати найбільш вдалі тактики", — додала військова.

Нагадаємо, що росіяни заявили, що у 27 Севастопольської бригади сталася "біда". Вони кажуть, що їх оточив грузинський легіон, який згодом влаштував розстріл.

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