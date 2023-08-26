Россия перевела Черноморский флот на Азов

Российский десантный корабль. Фото: росСМИ

Россия переместила свои ракетоносители из Черного моря в Азовское. Таким образом, они пытаются уберечь свой флот от ударов украинскими беспилотниками.

Об этом на брифинге сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Корабли в Черном море

На боевом дежурстве в Черном море находится 10 вражеских кораблей, однако ракетоносителей до сих пор нет.

"Мы учитываем и боевые корабли, и корабли пограничной службы. Потому что они тоже несут вооружение и могут выполнять боевые задания, в том числе из них запускаются разведывательные БпЛА", — сказала Гуменюк.

Ракетоносители в Азовском море

Также пресс-секретарь "Юга" подчеркнула, что оккупанты боятся потерять свой флот, поэтому ищут как можно более безопасное место для его пребывания.

"Тенденция того, что враг изменил тактику и держит ракетоносители в Азовском море, сохраняется уже три дня. Оттуда они наносили удар по Одессе, пытаясь обойти систему противовоздушной обороны, однако им это не удалось. Поэтому вполне вероятно, что они (россияне. — Ред.) будут еще выискивать наиболее удачные тактики", — добавила военная.

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