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Ракетоносители РФ "перебазировались" в Азовское море: сколько кораблей на дежурстве

26 августа 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россия перевела Черноморский флот на Азов
Российский десантный корабль. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россия переместила свои ракетоносители из Черного моря в Азовское. Таким образом, они пытаются уберечь свой флот от ударов украинскими беспилотниками.

Об этом на брифинге сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Корабли в Черном море

На боевом дежурстве в Черном море находится 10 вражеских кораблей, однако ракетоносителей до сих пор нет.

"Мы учитываем и боевые корабли, и корабли пограничной службы. Потому что они тоже несут вооружение и могут выполнять боевые задания, в том числе из них запускаются разведывательные БпЛА", — сказала Гуменюк.

Ракетоносители в Азовском море

Также пресс-секретарь "Юга" подчеркнула, что оккупанты боятся потерять свой флот, поэтому ищут как можно более безопасное место для его пребывания.

"Тенденция того, что враг изменил тактику и держит ракетоносители в Азовском море, сохраняется уже три дня. Оттуда они наносили удар по Одессе, пытаясь обойти систему противовоздушной обороны, однако им это не удалось. Поэтому вполне вероятно, что они (россияне. — Ред.) будут еще выискивать наиболее удачные тактики", — добавила военная.

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