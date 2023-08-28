Ракетоноситель остается на дежурстве в море

Угроза новых атак остается высокой: ракетоноситель на дежурстве в Черном море
На сегодня, 28 августа, в Черном море на боевом дежурстве остаются большие десантные корабли РФ. Также из Азова россияне вывели подводный ракетоноситель.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет;
- в Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.
Отметим, что на дежурстве в Черном море остается фрегат "Адмирал Эссен", с которого ночью россияне запускали Калибры по городам Украины. Поэтому угроза повторных ударов остается очень высокой.
Движение по Черному морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю — 28 судов, из них 7 двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 20 судов, из них 2 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, в ночь на 28 августа оккупанты снова атаковали Украину. Захватчики выпустили шесть ракет разного типа, украинской ПВО удалось уничтожить четыре из них.