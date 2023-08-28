Ракетоноситель остается на дежурстве в море

Фрегат "Адмирал Эссен" в море. Фото: росСМИ

На сегодня, 28 августа, в Черном море на боевом дежурстве остаются большие десантные корабли РФ. Также из Азова россияне вывели подводный ракетоноситель.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.

Число кораблей в морях. Фото: ВМС ВС Украины

Отметим, что на дежурстве в Черном море остается фрегат "Адмирал Эссен", с которого ночью россияне запускали Калибры по городам Украины. Поэтому угроза повторных ударов остается очень высокой.

Движение по Черному морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 28 судов, из них 7 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 20 судов, из них 2 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в ночь на 28 августа оккупанты снова атаковали Украину. Захватчики выпустили шесть ракет разного типа, украинской ПВО удалось уничтожить четыре из них.