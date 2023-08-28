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Угроза новых атак остается высокой: ракетоноситель на дежурстве в Черном море

28 августа 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ракетоноситель остается на дежурстве в море
Фрегат "Адмирал Эссен" в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На сегодня, 28 августа, в Черном море на боевом дежурстве остаются большие десантные корабли РФ. Также из Азова россияне вывели подводный ракетоноситель.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.
Число кораблей в морях. Фото: ВМС ВС Украины

Отметим, что на дежурстве в Черном море остается фрегат "Адмирал Эссен", с которого ночью россияне запускали Калибры по городам Украины. Поэтому угроза повторных ударов остается очень высокой.

Движение по Черному морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 28 судов, из них 7 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 20 судов, из них 2 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в ночь на 28 августа оккупанты снова атаковали Украину. Захватчики выпустили шесть ракет разного типа, украинской ПВО удалось уничтожить четыре из них.

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