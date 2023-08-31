Враг сменил количество ракетоносителей в Черном море

Российский ракетоноситель. Фото: Defense Express

Сегодня, 31 августа, враг снова увеличил корабельную группировку в Черном море. На боевом дежурстве присутствует ракетоноситель, поэтому вероятность обстрелов остается высокой.

Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей, среди которых есть ракетоноситель;

в Азовском море — 1 вражеский корабль.

"Надводный ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр", который враг заводил ночью в пункт базирования, вновь выведен на боевое дежурство в Черное море", — говорится в сообщении военных.

Движение по Черному морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 15 судов, из них 6 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Сезон "хлопка" в Крыму

В четверг, 31 августа, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Это произошло вблизи полигона и аэродрома оккупантов.

Напомним, Председатель Объединенного координационного пресс-центра военного командования юга Украины Наталья Гуменюк высказала свое мнение по ситуации в Крыму. По ее словам, "хлопок" в Крыму продолжается и об этом предупреждали раньше.

Также мы писали, что 28 августа во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Коллаборационные власти сообщили о якобы отработке ПВО.