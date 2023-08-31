Враг сменил количество ракетоносителей в Черном море: сколько снаряжено "Калибров"
Сегодня, 31 августа, враг снова увеличил корабельную группировку в Черном море. На боевом дежурстве присутствует ракетоноситель, поэтому вероятность обстрелов остается высокой.
Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей, среди которых есть ракетоноситель;
- в Азовском море — 1 вражеский корабль.
"Надводный ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр", который враг заводил ночью в пункт базирования, вновь выведен на боевое дежурство в Черное море", — говорится в сообщении военных.
Движение по Черному морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 15 судов, из них 6 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Сезон "хлопка" в Крыму
В четверг, 31 августа, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Это произошло вблизи полигона и аэродрома оккупантов.
Напомним, Председатель Объединенного координационного пресс-центра военного командования юга Украины Наталья Гуменюк высказала свое мнение по ситуации в Крыму. По ее словам, "хлопок" в Крыму продолжается и об этом предупреждали раньше.
Также мы писали, что 28 августа во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Коллаборационные власти сообщили о якобы отработке ПВО.