Сколько кораблей РФ вышло на дежурство в Черное море

Боевой корабль РФ в Черном море. Фото: росСМИ

Россия продолжает маневрировать в Черном море и оказывать давление на гражданское население. Несмотря на шторм, большие десантные корабли остаются на дежурстве, но без ракетоносителей.

Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.

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По информации военных, корабельная группировка врага развернута в количестве 12 единиц, а именно:

в Черном море — 10 кораблей;

в Азовском море — 2 больших десантных корабля.

"Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной. Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не выявлено", — отмечают военные.

Ситуация на юге

Враг за минувшие сутки произвел более 70 обстрелов с использованием более 470 снарядов, в том числе 7 обстрелов населенных пунктов, в результате которых повреждено 6 домов, 1 гражданское лицо получило ранение.

Сколько уничтожили техники

1 БМП-2;

2 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Мерлин" и Mohajer;

4 единицы автомобильной техники;

3 лодки;

2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М".

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что оккупанты потратили большинство своего времени на укрепление первой линии обороны — 60%, которую уже прорвали ВСУ. На вторую и третью потратили еще меньше — по 20%. Наступление украинских военных продолжается.