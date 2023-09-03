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Прокуратура начала расследование по ночной атаке на Одесчину: подробности

3 сентября 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Прокуратура начала расследование по ночной атаке на Одесщину
Поврежденные от удара автомобили. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В результате ночной атаки на Одесскую область, в Измаильском районе повреждены многие объекты гражданской инфраструктуры. По этому факту уже начато расследование.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

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"Враг атаковал объекты гражданской промышленной инфраструктуры Подунавья, предварительно ударными беспилотными летательными аппаратами. Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, документирующими очередное военное преступление РФ", — говорится в сообщении.

Детали следствия

По информации правоохранителей, Измаильская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Всем причастным грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, сегодня ночью враг в очередной раз атаковал припортовую инфраструктуру Одесской области. На южный регион осуществлялась атака более трех с половиной часов.

Также мы писали, что такие удары по пропортовой инфраструктуре могут быть связаны со встречей Эрдогана и Путина в Сочи.

Добавим, Россия продолжает маневрировать в Черном море и оказывать давление на гражданское население. Несмотря на шторм, большие десантные корабли остаются на дежурстве, но без ракетоносителей.

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