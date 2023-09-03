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Возобновление зернового соглашения должно быть без участия РФ, — спикер ВМС Плетенчук

3 сентября 2023 12:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Возобновление зерновой сделки должно быть без участия РФ
Загрузка зерна в порту. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Уже в ближайшее время может возобновить свое функционирование зерновое соглашение, заблокированное со стороны РФ еще в июле. Однако украинская сторона отмечает, что возобновление действия продовольственных коридоров из портов Большой Одессы может быть без участия страны-агрессора.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, участие России в основном заключается в создании проблем в Черном море. Поэтому лучше бы ее не привлекать.

"Учитывая то, как они (россияне. — Ред.) выполняли предыдущие условия, еще есть большой вопрос, нужна ли она нам в таком формате. С технической точки зрения, Россия затягивала процесс настолько, чтобы за день проверки проходило не более 10 судов", — сказал Плетенчук.

Альтернативные маршруты

По словам спикера ВМС, альтернативный вариант уже действует сейчас достаточно успешно.

"Следует отметить, что так мы выбрали оптимальный и наиболее безопасный маршрут, и мы готовы к любым вызовам со стороны РФ в акватории Черного моря", — подчеркнул военный.

Ракетоносители наготове

Несмотря на то, что основной целью РФ в Черном море является защита Керченского моста, ракетные обстрелы возможны в любой момент.

"В настоящее время ракетоносители находятся в пунктах базирования. Это три единицы, и следует понимать, что они всегда могут выйти в море, для этого необходимо всего несколько часов", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, в результате ночной атаки на Одесскую область в Измаильском районе повреждены многие объекты гражданской инфраструктуры. По этому факту уже начато расследование.

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