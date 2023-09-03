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Надо улучшить гуманитарные коридоры, а не идти на уступки РФ: Братчук о зерновом соглашении

3 сентября 2023 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Братчук прокомментировал возобновление зерновой сделки
Торговые корабли в море. Фото: marinetraffic
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После сегодняшней атаки на украинское Придунавье на юге Одесчины мировое сообщество должно понять, что продолжение действия зернового соглашения с участием РФ невозможно. Страна-агрессорка своими действиями пытается склонить к переговорам западных партнеров и добиться ослабления санкций.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Генеральный секретарь ООН говорит о том, что нужно пойти на уступки России и смягчить санкции. Для Украины это выглядит неприемлемо, поэтому мы уже предлагаем гуманитарный коридор, обеспечивающий проход судов", — сказал Братчук.

Гуманитарные коридоры

По словам спикера УГА, украинская сторона принимает максимальные меры безопасности для судов, которые выходят из портов Большой Одессы. Также он отмечает, что без участия РФ торговые балкеры гораздо быстрее проходят в территориальных водах Болгарии и Румынии, не опасаясь провокаций.

"Альтернативный украинский вариант нужно доработать, но это то, что должно быть сегодня. Западные партнеры должны игнорировать упреки Лаврова, который предлагает экспорт краденого украинского зерна по льготным ценам", — добавил Братчук.

Напомним, уже в ближайшее время может возобновить свое функционирование зерновое соглашение, которое было заблокировано со стороны РФ еще в июле. Однако украинская сторона отмечает, что возобновление действия продовольственных коридоров из портов Большой Одессы может быть без участия страны-агрессорки.

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