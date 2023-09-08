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Скільки "шахедів" сили ППО знищили над Одещиною цієї ночі

8 вересня 2023 08:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скільки "шахедів" сили ППО знищили над Одещиною цієї ночі
Українські бійці збивають російські дрони та ракети. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Уночі 8 вересня окупанти атакували Одеську область групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Загалом по регіону було випущено 20 "шахедів", 16 з яких було збито.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗС України.

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У відомстві розповіли, що пуск ударних БпЛА росіяни здійснювали з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ — РФ та з мису Чауда — тимчасово окупований Крим).

Усього зафіксовано пуски 20 "шахедів" у напрямку Одещини. 

"До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

В результаті, знищено 16 "Shahed-136/131" у межах Одеської та Миколаївської областей.

скріншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 8 вересня, в Одеській області неодноразово лунали вибухи. Росіяни обстрілювали регіон майже впродовж цілої ночі. 

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