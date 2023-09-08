Скільки "шахедів" сили ППО знищили над Одещиною цієї ночі

Українські бійці збивають російські дрони та ракети. Фото: google

Уночі 8 вересня окупанти атакували Одеську область групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Загалом по регіону було випущено 20 "шахедів", 16 з яких було збито.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗС України.

Читайте також:

Атака безпілотників на Одещину 8 вересня

У відомстві розповіли, що пуск ударних БпЛА росіяни здійснювали з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ — РФ та з мису Чауда — тимчасово окупований Крим).

Усього зафіксовано пуски 20 "шахедів" у напрямку Одещини.

"До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

В результаті, знищено 16 "Shahed-136/131" у межах Одеської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 8 вересня, в Одеській області неодноразово лунали вибухи. Росіяни обстрілювали регіон майже впродовж цілої ночі.