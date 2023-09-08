В Одеській області повторні вибухи сьогодні 8 вересня: пуски ракет

В Одеській області повторні вибухи: пуски ракет
У багатостраждальній Одеській області сьогодні, 8 вересня, знову було чути вибух. Перед цим попереджали про пуски ракет Х-35 із Чорного моря.
Про це повідомляють моніторингові канали.
В Одеській області повторні вибухи сьогодні 8 вересня
Оновлено 03:13. В Одеській області знову гримлять вибухи.
Оновлено 03:14. Моніторингові канали повідомляють, що ймовірно був запуск ракет Х-35/Х-59 з літака СУ-25, що зараз перебуває в Чорному морі. Запуск здійснювався в напрямку Одещини.
Оновлено 03:17. Зараз в Одеській області триває повітряна тривога. Також до неї приєдналася й Миколаївщина, яка щойно "почервоніла".
Нагадаємо, що Одещина й далі потерпає від російського обстрілу. Сьогодні, 8 вересня, в області знову лунають повторні вибухи, працює ППО.
Також ми повідомляли, що обстріл Одеської області, що здійснюється ворожими безпілотниками, не припиняється. Так, сьогодні, 8 вересня, місцеві жителі чують потужні вибухи.
Додамо, що окупанти знову вдаються до обстрілів Одеської області сьогодні, 8 вересня. Так, щойно пролунали вибухи в регіоні, який вже тривалий час під атакою РФ.