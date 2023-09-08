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В Одеській області повторні вибухи: пуски ракет

8 вересня 2023 03:11
оновлено: 03:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Одеській області повторні вибухи сьогодні 8 вересня: пуски ракет
Дим підіймається після вибуху в місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У багатостраждальній Одеській області сьогодні, 8 вересня, знову було чути вибух. Перед цим попереджали про пуски ракет Х-35 із Чорного моря.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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В Одеській області повторні вибухи сьогодні 8 вересня

Оновлено 03:13. В Одеській області знову гримлять вибухи.

Оновлено 03:14. Моніторингові канали повідомляють, що ймовірно був запуск ракет Х-35/Х-59 з літака СУ-25, що зараз перебуває в Чорному морі. Запуск здійснювався в напрямку Одещини.

Повідомлення про ракети з Чорного моря
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 03:17. Зараз в Одеській області триває повітряна тривога. Також до неї приєдналася й Миколаївщина, яка щойно "почервоніла".

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 8 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що Одещина й далі потерпає від російського обстрілу. Сьогодні, 8 вересня, в області знову лунають повторні вибухи, працює ППО.

Також ми повідомляли, що обстріл Одеської області, що здійснюється ворожими безпілотниками, не припиняється. Так, сьогодні, 8 вересня, місцеві жителі чують потужні вибухи.

Додамо, що окупанти знову вдаються до обстрілів Одеської області сьогодні, 8 вересня. Так, щойно пролунали вибухи в регіоні, який вже тривалий час під атакою РФ.

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