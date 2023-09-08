Низка повторних вибухів в Одеській області: ворог не припиняє атаку
8 вересня 2023 01:23
оновлено: 01:29
Вибух у нічному місті. Фото: google.com
Обстріл Одеської області, що здійснюється ворожими безпілотниками, не припиняється. Так, сьогодні, 8 вересня, місцеві жителі чують потужні вибухи.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 01:25. В Одеській області лунають повторні вибухи. Ймовірно затишшя, про яке щойно Повітряні сили повідомляли в регіоні, тимчасове.
Оновлено 01:27. Зараз в Одеській області зберігається повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про проліт шахедів через Бериславський район Херсонської області, тож там незабаром може бути оголошена повітряна тривога.
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