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Низка повторних вибухів в Одеській області: ворог не припиняє атаку

8 вересня 2023 01:23
оновлено: 01:29
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Інна Буряк
редактор
Низка повторних вибухів в Одеській області: ворог не припиняє атаку
Вибух у нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Обстріл Одеської області, що здійснюється ворожими безпілотниками, не припиняється. Так, сьогодні, 8 вересня, місцеві жителі чують потужні вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:25. В Одеській області лунають повторні вибухи. Ймовірно затишшя, про яке щойно Повітряні сили повідомляли в регіоні, тимчасове.

Оновлено 01:27. Зараз в Одеській області зберігається повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про проліт шахедів через Бериславський район Херсонської області, тож там незабаром може бути оголошена повітряна тривога.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні 8 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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