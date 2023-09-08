Низка повторних вибухів в Одеській області: ворог не припиняє атаку

Вибух у нічному місті. Фото: google.com

Обстріл Одеської області, що здійснюється ворожими безпілотниками, не припиняється. Так, сьогодні, 8 вересня, місцеві жителі чують потужні вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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