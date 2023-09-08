Ряд повторных взрывов в Одесской области: враг не прекращает атаку

Взрыв в ночном городе. Фото: google.com

Обстрел Одесской области, производимый вражескими беспилотниками, не прекращается. Сегодня, 8 сентября, местные жители слышат мощные взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Обновлено 01:25. В Одесской области раздаются повторные взрывы. Вероятно затишье, о котором только что Воздушные силы сообщали в регионе, временное.

Обновлено 01:27. В настоящее время в Одесской области сохраняется воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о пролете шахедов через Бериславский район Херсонской области, так что там вскоре может быть объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...