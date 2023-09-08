В Одесской области повторные взрывы сегодня 8 сентября: пуски ракет

Дым поднимается после взрыва в городе. Фото: google.com

В многострадальной Одесской области сегодня, 8 сентября, снова был слышен взрыв. Перед этим предупреждали о пусках ракет Х-35 из Черного моря.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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В Одесской области повторные взрывы сегодня 8 сентября

Обновлено 03:13. В Одесской области снова гремят взрывы.

Обновлено 03:14. Мониторинговые каналы сообщают, что, вероятно, был запуск ракет Х-35/Х-59 с самолета СУ-25, который сейчас находится в Черном море. Запуск производился в направлении Одесщины.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 03:17. Сейчас в Одесской области есть воздушная тревога. Также к ней присоединилась и только что "покрасневшая" Николаевщина.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что Одесщина продолжает страдать от российских обстрелов. Сегодня, 8 сентября, в области снова раздаются повторные взрывы, работает ПВО.

Также мы сообщали, что обстрел Одесской области, производимый вражескими беспилотниками, не прекращается. Сегодня, 8 сентября, местные жители слышат мощные взрывы.

Добавим, что оккупанты снова прибегают к обстрелам Одесской области сегодня, 8 сентября. Так, только что прогремели взрывы в регионе, который уже длительное время под атакой РФ.