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В Одесской области повторные взрывы: пуски ракет

8 сентября 2023 03:11
обновлено: 03:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Одесской области повторные взрывы сегодня 8 сентября: пуски ракет
Дым поднимается после взрыва в городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В многострадальной Одесской области сегодня, 8 сентября, снова был слышен взрыв. Перед этим предупреждали о пусках ракет Х-35 из Черного моря.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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В Одесской области повторные взрывы сегодня 8 сентября

Обновлено 03:13. В Одесской области снова гремят взрывы.

Обновлено 03:14. Мониторинговые каналы сообщают, что, вероятно, был запуск ракет Х-35/Х-59 с самолета СУ-25, который сейчас находится в Черном море. Запуск производился в направлении Одесщины.

Сообщение о ракетах из Черного моря
Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 03:17. Сейчас в Одесской области есть воздушная тревога. Также к ней присоединилась и только что "покрасневшая" Николаевщина.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 8 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что Одесщина продолжает страдать от российских обстрелов. Сегодня, 8 сентября, в области снова раздаются повторные взрывы, работает ПВО.

Также мы сообщали, что обстрел Одесской области, производимый вражескими беспилотниками, не прекращается. Сегодня, 8 сентября, местные жители слышат мощные взрывы.

Добавим, что оккупанты снова прибегают к обстрелам Одесской области сегодня, 8 сентября. Так, только что прогремели взрывы в регионе, который уже длительное время под атакой РФ.

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