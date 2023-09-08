Вибухи поблизу Чорноморська Одеської області сьогодні 8 вересня: обстріл триває

Дим після вибуху в нічному місті. Фото: google.com

Одещина й далі потерпає від російського обстрілу. Сьогодні, 8 вересня, в області знову лунають повторні вибухи, працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Обстріл Одеської області сьогодні 8 вересня триває

Оновлено 02:30. В Одеській області гримлять вибухи, ймовірно працює ППО.

Оновлено 02:33. Зараз в Одеській, Миколаївській та Донецькій областях оголошено повітряну тривогу. Ворожі безпілотники ще є в повітряному просторі Одещини, тож небезпека триває.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що обстріл Одеської області, що здійснюється ворожими безпілотниками, не припиняється. Так, сьогодні, 8 вересня, місцеві жителі чують потужні вибухи.

Також ми писали, що окупанти знову вдаються до обстрілів Одеської області сьогодні, 8 вересня. Так, щойно пролунали вибухи в регіоні, який вже тривалий час під атакою РФ.

Додамо, що небезпека атаки ворога поширилася й на інші південні та східні області України. Наразі російські загарбники вдалися до артилерійського обстрілу Херсона. Також зазначається, що РФ гатить і по прилеглих населених пунктах, гримлять вибухи.