Вибухи поблизу Чорноморська Одеської області сьогодні 8 вересня: обстріл триває

Обстріл Одеської області триває: лунають вибухи
Одещина й далі потерпає від російського обстрілу. Сьогодні, 8 вересня, в області знову лунають повторні вибухи, працює ППО.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Обстріл Одеської області сьогодні 8 вересня триває
Оновлено 02:30. В Одеській області гримлять вибухи, ймовірно працює ППО.
Оновлено 02:33. Зараз в Одеській, Миколаївській та Донецькій областях оголошено повітряну тривогу. Ворожі безпілотники ще є в повітряному просторі Одещини, тож небезпека триває.
Нагадаємо, що обстріл Одеської області, що здійснюється ворожими безпілотниками, не припиняється. Так, сьогодні, 8 вересня, місцеві жителі чують потужні вибухи.
Також ми писали, що окупанти знову вдаються до обстрілів Одеської області сьогодні, 8 вересня. Так, щойно пролунали вибухи в регіоні, який вже тривалий час під атакою РФ.
Додамо, що небезпека атаки ворога поширилася й на інші південні та східні області України. Наразі російські загарбники вдалися до артилерійського обстрілу Херсона. Також зазначається, що РФ гатить і по прилеглих населених пунктах, гримлять вибухи.