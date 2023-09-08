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Обстрел Одесской области продолжается: раздаются взрывы

8 сентября 2023 02:24
обновлено: 02:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы вблизи Черноморска Одесской области сегодня 8 сентября: обстрел длится
Дым после взрыва в ночном городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Одесщина продолжает страдать от российских обстрелов. Сегодня, 8 сентября, в области опять раздаются повторные взрывы, работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обстрел Одесской области сегодня 8 сентября продолжается

Обновлено 02:30. В Одесской области гремят взрывы, предположительно работает ПВО.

Обновлено 02:33. Сейчас в Одесской, Николаевской и Донецкой областях объявлена воздушная тревога. Вражеские беспилотники еще находятся в воздушном пространстве Одесщины, поэтому опасность продолжается.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 8 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что обстрел Одесской области, производимый вражескими беспилотниками, не прекращается. Сегодня, 8 сентября, местные жители слышат мощные взрывы.

Также мы писали, что оккупанты снова прибегают к обстрелам Одесской области сегодня, 8 сентября. Так, только что прогремели взрывы в регионе, который уже длительное время под атакой РФ.

Добавим, что опасность атаки неприятеля распространилась и на другие южные и восточные области Украины. В настоящее время российские захватчики прибегли к артиллерийским обстрелам Херсона. Также отмечается, что РФ гатит и по близлежащим населенным пунктам, гремят взрывы.

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