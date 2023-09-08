Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Сколько "шахедов" силы ПВО уничтожили над Одесской областью ночью arrow

Сколько "шахедов" силы ПВО уничтожили над Одесской областью ночью

8 сентября 2023 08:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько "шахедов" силы ПВО уничтожили над Одесской областью ночью
Украинские бойцы сбивают российские дроны и ракеты. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ночью 8 сентября оккупанты атаковали Одесскую область группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Всего по региону было выпущено 20 "шахедов", 16 из которых были сбиты.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

Читайте также:

Атака беспилотников на Одесскую область 8 сентября

В ведомстве рассказали, что пуск ударных БпЛА россияне осуществляли с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск — РФ и с мыса Чауда — временно оккупированный Крым).

Всего зафиксированы пуски 20 "шахедов" в направлении Одесской области.

"К отражению удара применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

В результате уничтожено 16 "Shahed-136/131" в пределах Одесской и Николаевской областей.

скриншот

Напомним, сегодня ночью, 8 сентября, в Одесской области неоднократно раздавались взрывы. Россияне обстреливали регион почти всю ночь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Инфекции, врачи на оккупированных территориях и работа во время войны. Эксклюзив с министром Ляшко

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз