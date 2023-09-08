Сколько "шахедов" силы ПВО уничтожили над Одесской областью ночью

Украинские бойцы сбивают российские дроны и ракеты. Фото: google

Ночью 8 сентября оккупанты атаковали Одесскую область группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Всего по региону было выпущено 20 "шахедов", 16 из которых были сбиты.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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В ведомстве рассказали, что пуск ударных БпЛА россияне осуществляли с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск — РФ и с мыса Чауда — временно оккупированный Крым).

Всего зафиксированы пуски 20 "шахедов" в направлении Одесской области.

"К отражению удара применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

В результате уничтожено 16 "Shahed-136/131" в пределах Одесской и Николаевской областей.

Напомним, сегодня ночью, 8 сентября, в Одесской области неоднократно раздавались взрывы. Россияне обстреливали регион почти всю ночь.