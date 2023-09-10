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В ГУР розповіли, чому почастішали атаки на Одещину

10 вересня 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В ГУР розповіли про обстріли Одещини
Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За останній тиждень Одеська область стала одним з ключових напрямків атаки росіян. Головною причиною цих ударів можна назвати незгоду сторін щодо продовження дії зернового коридору. 

Про це у коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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"Одним із ключових напрямків ударів ворога є Одещина. Оскільки зараз на різних рівнях продовжують переговори по зерновому коридору, то паралельно з цими перемовинами Росія намагається знищити українську портову інфраструктуру і вибити Україну як можливого виконавця угод", — наголосив представник ГУР.

Експорт краденого українського зерна

За словами Юсова, під час переговорів Росія намагається отримати максимальну вигоду, навіть готова за мінімальну ціну домовитися про експорт не тільки свого зерна, а й того, що вона вивезла з тимчасово окупованих територій України.

"Вони розуміють, що повністю не зможуть виключити Україну, але знищення портової інфраструктури, за їхньою логікою, певною мірою облегшує це питання. Вони не отримають бажаного результату за будь-яких обставин, але план такий", — додав Андрій Юсов.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних Сил Румунії генералом Даніелем Петреску. Головною темою діалогу стала безпека портів на Дунаї після тижневої атаки росіян.

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