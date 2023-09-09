Необхідно посилити ППО на Дунаї півдні Одещини

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: reuters

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних Сил Румунії генералом Даніелем Петреску. Головною темою діалогу стала безпека портів на Дунаї після тижневої атаки росіян.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

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За інформацією Залужного, військові обговорили необхідність посилення ППО на півдні Одеської області. Також порушили питання щодо безпекових ризиків, питання взаємодії та обміну інформацією з партнерами.

Зазначимо, що під час засідання Ставки Президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що наразі необхідно зосередити увагу на захисті портів Одещини та інфраструктури "зернового коридору".

Загроза для Румунії

Нагадаємо, Румунія посилить заходи захисту на кордоні з Одеською областю. У районах біля українських портів Рені та Ізмаїл жителям надсилатимуть повідомлення Ro-Alert у разі виявлення загрози падіння ворожих елементів.

Також ми писали, що Україна візьме участь у спільних навчаннях США та Румунії Sea Breeze 23.3. Країни-члени НАТО відпрацьовуватимуть протимінні заходи безпеки у Чорному морі та дельті Дунаю.