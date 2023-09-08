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Румунія посилить захист на кордоні з Одеською областю, — ЗМІ

8 вересня 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Румунія посилить захист на кордоні з Одеською областю
КПП на румунсько-українському кордоні. Фото: Держприкордонслужба
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Румунія посилить заходи захисту на кордоні з Одеською областю. У районах біля українських портів Рені та Ізмаїл жителям надсилатимуть повідомлення Ro-Alert у разі виявлення загрози падіння ворожих елементів.

Про це повідомляє румунське видавництво Digi 24.

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Також повітові інспекції з надзвичайних ситуацій інструктуватимуть місцевих жителів у районах, які постраждали від конфлікту, що робити в потенційно небезпечних ситуаціях. А у наближених пунктах таких як Плауру і Чаталкіой побудують укриття. 

Евакуація румунів

Після інформації про можливі уламки російського дрона "Шахед", знайдені у Дунаю, влада Румунії вирішила евакуювати людей прикордонного села. Евакуація добровільна, проте всіх охочих забезпечать харчуванням та житлом, як і українських біженців.

Нагадаємо, що міністр оборони Румунії Анджел Тілвар прокоментував інформацію про знайдені на румунській території уламки дрона після повідомлень про атаку РФ на південну частину України. При цьому Тілвар уточнив, що поки не зрозуміло, чи відносяться знайдені в районі села Плауру деталі до зазначеного інциденту.

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