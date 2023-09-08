Румыния усилит защиту на границе с Одесской областью

КПП на румынско-украинской границе. Фото: Госпогранслужба

Румыния ужесточит меры защиты на границе с Одесской областью. В районах у украинских портов Рени и Измаил жителям будут отправлять сообщения Ro-Alert в случае обнаружения угрозы падения вражеских элементов.

Об этом сообщает румынское издательство Digi 24.

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Также уездные инспекции по чрезвычайным ситуациям будут инструктировать местных жителей в районах, пострадавших от конфликта, что делать в потенциально опасных ситуациях. А в приближенных пунктах таких как Плауру и Чаталкиой построят укрытие.

Эвакуация румын

После информации о возможных обломках российского дрона "Шахед", найденных в Дунае, власти Румынии решили эвакуировать людей пограничного села. Эвакуация добровольная, но всех желающих обеспечат питанием и жильем, как и украинских беженцев.

Напомним, что министр обороны Румынии Анджел Тилвар прокомментировал информацию о найденных на румынской территории обломках дрона после сообщений об атаке РФ на южную часть Украины. При этом Тилвар уточнил, что пока не ясно, относятся ли найденные в районе села Плауру детали к указанному инциденту.