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Необходимо усилить ПВО на Дунае на юге Одесчины, — Залужный

9 сентября 2023 16:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Необходимо усилить ПВО на Дунае на юге Одесщины
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Румынии генералом Даниэлем Петреску. Главной темой диалога стала безопасность портов на Дунае после недельной атаки россиян.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

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По информации Залужного, военные обсудили необходимость усиления ПВО на юге Одесской области. Также подняли вопросы безопасности рисков, вопросы взаимодействия и обмена информацией с партнерами.

Отметим, что во время заседания Ставки Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас необходимо сосредоточить внимание на защите портов Одесчины и инфраструктуры "зернового коридора".

Угроза для Румынии

Напомним, Румыния ужесточит меры защиты на границе с Одесской областью. В районах у украинских портов Рени и Измаил жителям будут отправлять сообщения Ro-Alert в случае обнаружения угрозы падения вражеских элементов.

Также мы писали, что Украина примет участие в совместных учениях США и Румынии Sea Breeze 23.3. Страны-члены НАТО будут отрабатывать противоминные меры безопасности в Черном море и дельте Дуная.

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