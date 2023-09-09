Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Українське Дунайське пароплавство на Одещині збільшило сплату податків у 7 разів: деталі arrow

Українське Дунайське пароплавство на Одещині збільшило сплату податків у 7 разів: деталі

9 вересня 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині УДП збільшило сплату податків в 7 разів
Річковий порт на Дунаї. Фото: Дмитро Москаленко
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області Українське Дунайське пароплавство збільшило сплату податків у сім разів. За минулий рік підприємство перерахувала у бюджет понад 400 мільйонів гривень. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко. 

Читайте також:

За його словами, пароплавство ніколи б не досягло такого результату лише завдяки збільшенню середніх ставок фрахту.

"Ми не ховаємо прибутки на фірмах-прокладках, зруйнували оборудки з паливом, запчастинами, фіктивними ремонтами, прозоро закуповуємо, контролюємо переміщення кожного судна, визначаємо рентабельність кожного рейсу, відремонтували флот, а також створили єдину логістичну послугу і поєднали флот з власною перевалкой в Україні та Констанці", — написав Москаленко. 

Зазначимо, що за 8 місяців 2023 року УДП перерахувало у місцевий і державний бюджети — 434,8 мільйона гривень. А у минулому лише 65,3.

За словами Москаленка, ключову роль у цьому зіграли три фактори: прозорість, ефективність, боротьба з корупцією.  

Нагадаємо, в Одеській області Українське Дунайське пароплавство планує модернізувати тяговий флот. З відповідною метою делегація УДП відвідала суднобудівне виробництво в Австрії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Чи означає військовий облік жінок автоматичну мобілізацію

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз