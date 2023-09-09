На Одещині УДП збільшило сплату податків в 7 разів

Річковий порт на Дунаї. Фото: Дмитро Москаленко

В Одеській області Українське Дунайське пароплавство збільшило сплату податків у сім разів. За минулий рік підприємство перерахувала у бюджет понад 400 мільйонів гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

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За його словами, пароплавство ніколи б не досягло такого результату лише завдяки збільшенню середніх ставок фрахту.

"Ми не ховаємо прибутки на фірмах-прокладках, зруйнували оборудки з паливом, запчастинами, фіктивними ремонтами, прозоро закуповуємо, контролюємо переміщення кожного судна, визначаємо рентабельність кожного рейсу, відремонтували флот, а також створили єдину логістичну послугу і поєднали флот з власною перевалкой в Україні та Констанці", — написав Москаленко.

Зазначимо, що за 8 місяців 2023 року УДП перерахувало у місцевий і державний бюджети — 434,8 мільйона гривень. А у минулому лише 65,3.

За словами Москаленка, ключову роль у цьому зіграли три фактори: прозорість, ефективність, боротьба з корупцією.

Нагадаємо, в Одеській області Українське Дунайське пароплавство планує модернізувати тяговий флот. З відповідною метою делегація УДП відвідала суднобудівне виробництво в Австрії.