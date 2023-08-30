УДП планує модернізувати тяговий флот на Одещині

Судно на модернізації. Фото: УДП

В Одеській області Українське Дунайське пароплавство планує модернізувати тяговий флот. З відповідною метою делегація УДП відвідала суднобудівне виробництво в Австрії.

Про це повідомив Генеральний директор Українського Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко.

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Повідомлення про модернізацію. Фото: скриншот Дмитро Москаленко

Українські портовики відвідали колег з ÖSWAG. Це компанія, яка одна з небагатьох, хто відгукнувся на пропозицію пароплавства та запропонував різні варіанти модернізації тягового флоту УДП із заміною двигунів.

"Взаємодія із фахівцями ÖSWAG є дуже цінною, адже компанія не лише має успішний досвід реалізації аналогічних проєктів. Саме ця корабельня у 80-х роках минулого сторіччя побудувала для УДП 19 самохідних суден проєктів M044C та M044D, частину з яких ми тепер збираємось модернізувати", — йдеться в повідомленні Москаленка.

Австрійська компанія. Фото: УДП

Судно на австрійському виробництві. Фото: УДП

Також в Українському Дунайському пароплавстві зазначили, що переважну більшість робіт проведуть та замінять в Україні, адже пароплавство має намір підтримувати українську економіку, а також максимально завантажити власне виробництво і виробництво вітчизняних виробників.

"Операції, що потребують унікального досвіду та експертизи, наприклад заміна старих двигунів на сучасні, планують проводити силами європейських підрядників", — додав Дмитро Москаленко.

Нагадаємо, Фонд державного майна України підписав акт прийняття-передання Єдиного майнового комплексу ДП Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" в Одеській області. Новим власником підприємства стало ТОВ "Еліксир Україна".