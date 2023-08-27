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Усть-Дунайський порт нарешті приватизували: хто офіційний власник

27 серпня 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Усть-Дунайський порт нарешті приватизували
Порт Усть-Дунайськ. Фото: ФДМУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Фонд державного майна України підписав акт прийняття-передання Єдиного майнового комплексу ДП Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" в Одеській області. Новим власником підприємства стало ТОВ "Еліксир Україна".

Про це повідомили у пресслужбі Фонду державного майна України.  

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"Сторони досягли згоди щодо необхідності створення сприятливих умов для залучення приватних інвестицій у розвиток сучасної інфраструктури в морський порт Усть-Дунайськ та визнали необхідність дотримання законодавства України про захист економічної конкуренції. Це стало відправною точкою для розв'язання питання надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію", — йдеться в повідомленні ФДМУ.

Що відомо про нового власника

Вінницьке ТОВ "Еліксир Україна" продає мінеральні добрива, тому й зацікавлена в стратегічному розвитку порту, щоб збільшити обсяги перевалки. Компанія планує модернізувати порт і придбати сучасну перевантажувальну техніку. 

У майбутньому новий власник прагне докласти зусиль для об’єднання водними шляхами річок Дунай і Дніпро, щоб зняти навантаження з доріг України, а також побудувати в порту зерновий елеватор на 50 тисяч тонн.

Перша приватизація порту в Україні

Нагадаємо, 20 квітня переможець аукціону з приватизації порту "Усть-Дунайськ" підписав договір купівлі-продажу. Морський торговельний порт пішов з лотка за понад 200 мільйонів гривень.

Також ми писали, що три Дунайські порти та "Південний" планують модернізувати. А Одеський, Чорноморський та Ізмаїльський — передати у концесію.

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