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Ізмаїльський порт за рік збільшив вантажообіг

25 червня 2023 15:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Ізмаїльський порт за рік збільшив вантажообіг
Ізмаїльський порт. Фото: Адміністрація порту "Ізмаїл"
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Беженар Тетяна
журналіст

Порівняно з минулим роком вантажообіг в Ізмаїльському порту збільшився. Станом на сьогодні цей показник становить 9 млн тонн вантажів.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

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"Обсяг вантажоперевалки Ізмаїльського порту досяг 9 млн тонн. Це перевищує показник вантажообігу за 2022 р. Тоді він був на рівні  8,89 млн тонн",— йдеться у повідомленні.

Тим часом на півдні Одещини продовжується збільшення територій морських і річкових портів, зокрема в місті Ізмаїл. Це дозволить розширити операційні можливості критичної морської інфраструктури.

Зазначимо, протягом травня порти Дунайського кластеру перевантажили понад 3 мільйони тонн продукції. Це становить абсолютний рекорд для портів цього регіону.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ефективна робота "зернового коридору" після 17 липня можлива лише за умови відновлення експорту російського аміаку. Для цього він вважає, що Захід повинен послабити санкції.

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