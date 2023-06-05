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Розширення портів на півдні Одещини збільшить вантажообіг

5 червня 2023 13:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Порти Одещини розширяють операційні можливості інфраструктури
Пришвартоване судно. Фото: АМПУ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

На півдні Одещини продовжується збільшення територій морських і річкових портів, зокрема в місті Ізмаїл. Це дозволить розширити операційні можливості критичної морської інфраструктури.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

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"В умовах постійного блокування країною-агресором діяльності портів Великої Одеси, надійними морськими воротами України залишаються морські порти, розташовані на річці Дунай. Кожне додаткове місце обробки вантажів вкрай важливе для економіки України, що працює в умовах воєнного стану. Розширення меж території морського порту — це розширення його операційних можливостей",— підкреслив Голова ДП "АМПУ" Юрій Литвин.

З аналогічною ініціативою до Адміністрації морських портів України звернувся ПрАТ "Ізмаїльській річковий порт "Дунайсудносервіс", висловивши прохання ініціювати включення земельної ділянки, що примикає до акваторії морського порту Ізмаїл, у межі території порту. Орієнтовні обсяги перевалки на цій земельній ділянці в умовах збройної агресії РФ складатиме 1 700 тис. тонн на рік.

Включення земельних ділянок до меж території морського порту надає можливість морським терміналам брати участь у розв'язанні проблемних питань, які виникають під час здійснення господарської діяльності із залученням державних органів влади, відкривають нові перспективи для розвитку та залученню інвестицій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив збільшити територію морського порту "Ізмаїл". Об’єкт розширили шляхом приєднання п'яти земельних ділянок.

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