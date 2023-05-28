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Територію морського порту "Ізмаїл" збільшили

28 травня 2023 13:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Територію морського порту "Ізмаїл" збільшили
Порт "Ізмаїл". Фото: Адміністрація морського порту "Ізмаїл"
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Кабінет міністрів України вирішив збільшити територію морського порту "Ізмаїл". Об’єкт розширили шляхом приєднання п'яти земельних ділянок.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

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"Внесено зміни у додаток до розпорядження КМУ від 09.12.2020 N 1549 "Про межі території морського порту Ізмаїл", якими передбачено включення до меж території морського порту Ізмаїл 5 земельних ділянок, відповідно до вимог статті 8 ЗУ "Про морські порти України", — йдеться у повідомленні.

Мова йде про земельні ділянки, які розташовані на території Старонекрасівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області.

Зазначимо, в порту "Ізмаїл"  критичне накопичення вагонів із зерном. Це пов’язано з масовою переорієнтація вагонопотоку з українським збіжжям через блокування Росією "зернової угоди".

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) відновлює роботу з надання допомоги українському уряду в модернізації порту "Чорноморськ". Його повноцінне функціонування було призупинено після вторгнення Росії в Україну минулого року.

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