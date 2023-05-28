Территорию морского порта "Измаил" увеличили
Кабинет министров Украины решил увеличить территорию морского порта "Измаил". Объект был расширен путем присоединения пяти земельных участков.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Внесены изменения в приложение к распоряжению КМУ от 09.12.2020 N 1549 "О границах территории морского порта Измаил", которым предусмотрено включение в границы территории морского порта "Измаил" 5 земельных участков, в соответствии с требованиями статьи 8 ЗУ "О морских портах Украины", — говорится в сообщении.
Речь идет о земельных участках, расположенных на территории Старонекрасовского сельского совета Измаильского района Одесской области.
Отметим, в порту Измаил критическое накопление вагонов с зерном. Это связано с массовой переориентацией вагонопотока с украинским зерном из-за блокирования Россией "зернового соглашения".
Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) возобновляет работу по оказанию помощи украинскому правительству в модернизации порта "Черноморск". Его полноценное функционирование было приостановлено после вторжения России в Украину в прошлом году.