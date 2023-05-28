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Территорию морского порта "Измаил" увеличили

28 мая 2023 13:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Территорию морского порта "Измаил" увеличили
Порт "Измаил". Фото: Администрация морского порта "Измаил"
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Кабинет министров Украины решил увеличить территорию морского порта "Измаил". Объект был расширен путем присоединения пяти земельных участков.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Внесены изменения в приложение к распоряжению КМУ от 09.12.2020 N 1549 "О границах территории морского порта Измаил", которым предусмотрено включение в границы территории морского порта "Измаил" 5 земельных участков, в соответствии с требованиями статьи 8 ЗУ "О морских портах Украины", — говорится в сообщении.

Речь идет о земельных участках, расположенных на территории Старонекрасовского сельского совета Измаильского района Одесской области.

Отметим, в порту Измаил критическое накопление вагонов с зерном. Это связано с массовой переориентацией вагонопотока с украинским зерном из-за блокирования Россией "зернового соглашения".

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) возобновляет работу по оказанию помощи украинскому правительству в модернизации порта "Черноморск". Его полноценное функционирование было приостановлено после вторжения России в Украину в прошлом году.

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