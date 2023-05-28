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ЄБРР відновлює модернізацію порту "Чорноморськ"

28 травня 2023 12:00
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Беженар Тетяна
журналіст
ЄБРР відновлює модернізацію порту "Чорноморськ"
Судно у порту "Чорноморськ". Фото: АМПУ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) відновлює роботу з надання допомоги українському уряду в модернізації порту "Чорноморськ". Його повноцінне функціонування було призупинено після вторгнення Росії в Україну минулого року.

Про це повідомляє Європейський банк реконструкції та розвитку.

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У жовтні 2021 року ЄБРР та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) домовилися підтримати Міністерство інфраструктури України та Адміністрацію українських морських портів у структуруванні та проведенні тендеру на державно-приватне партнерство (ДПП) для модернізації порту "Чорноморськ" на північно-західному узбережжі Чорного моря.

Наразі всі сторони відновлюють роботу з розробки техніко-економічного обґрунтування концесійних проєктів.

"Задача майбутнього інвестора — ефективно управляти терміналами морського порту "Чорноморськ" та розвивати їх. Що дасть концесія державі? Україна щороку отримуватиме концесійний внесок та стабільні надходження податків до бюджету. Приватне партнерство призведе до значних інвестицій, дозволить оптимізувати логістику перевезень та підвищить якість надання послуг", — повідомив Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Фінансування від ЄБРР

Завдяки підтримці акціонерів і донорів, ЄБРР збільшив фінансування для країни, зобов’язавшись інвестувати 3 мільярди євро у 2022-2023 роках, з яких він вже надав 1,7 мільярда у 2022 році. Також ЄБРР мобілізував ще 200 мільйонів євро від партнерських фінансових установ. Банк готовий відігравати ключову роль у відбудові України, коли це дозволять обставини.

Що дасть модернізація порту

Інвестиції приватного сектору та модернізація порту, одного з найбільших у Чорноморському регіоні, могли б збільшити імпортні та експортні можливості України. Вона вже є основним експортером продовольства, і збереження експорту морським і наземним транспортом є ключовою турботою для її керівництва.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про приватизацію 76 підприємств, серед яких три малих порти: Усть-Дунайськ, Білгород-Дністровський і Скадовськ. Ці інфраструктурні об’єкти вимагають великих інвестицій і зараз знаходяться не в найкращому стані. 

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