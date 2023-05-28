ЕБРР возобновляет модернизацию порта "Черноморск"

Судно у причала порта "Черноморск". Фото: АМПУ

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) возобновляет работу по оказанию помощи украинскому правительству в модернизации порта "Черноморск". Его полноценное функционирование было приостановлено после вторжения России в Украину в прошлом году.

Об этом сообщает Европейский банк реконструкции и развития.

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В октябре 2021 г. ЕБРР и Международная финансовая корпорация (IFC) договорились поддержать Министерство инфраструктуры Украины и Администрацию украинских морских портов в структурировании и проведении тендера на государственно-частное партнерство (ГЧП) для модернизации порта "Черноморск" на северо-западном побережье Черного моря.

Все стороны возобновляют работу по разработке технико-экономического обоснования концессионных проектов.

"Задача будущего инвестора — эффективно управлять терминалами морского порта "Черноморск" и развивать их. Что даст концессия государству? Украина будет ежегодно получать концессионный взнос и стабильные поступления налогов в бюджет. Частное партнерство приведет к значительным инвестициям, позволит оптимизировать логистику перевозок и повысит качество на", — сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Финансирование от ЕБРР

Благодаря поддержке акционеров и доноров, ЕБРР увеличил финансирование для страны, обязавшись инвестировать 3 миллиарда евро в 2022-2023 годах, из которых он уже выделил 1,7 миллиарда в 2022 году. Также ЕБРР мобилизовал еще 200 миллионов евро от партнёрских финансовых учреждений. Банк готов играть ключевую роль в восстановлении Украины, когда это позволят обстоятельства.

Что даст модернизация порта

Инвестиции частного сектора и модернизация порта, одного из самых крупных в Черноморском регионе, могли бы увеличить импортные и экспортные возможности Украины. Она уже является основным экспортером продовольствия и сохранение экспорта морским и наземным транспортом является ключевой заботой для ее руководства.

Напомним, в конце 2019 года Кабинет министров принял решение о приватизации 76 предприятий, среди которых три малых порта: Усть-Дунайск, Белгород-Днестровский и Скадовск. Эти инфраструктурные объекты требуют больших инвестиций и сейчас находятся не в самом лучшем состоянии.