Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Расширение портов на юге Одесской области увеличит грузооборот arrow

Расширение портов на юге Одесской области увеличит грузооборот

5 июня 2023 13:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Порты Одесщины расширяют операционные возможности инфраструктуры
Пришвартованное судно. Фото: АМПУ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

На юге Одесчины продолжается увеличение территорий морских и речных портов, в частности в городе Измаил. Это позволит расширить операционные возможности критической морской инфраструктуры.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

Читайте также:

"В условиях постоянного блокирования страной-агрессором деятельности портов Великой Одессы, надежными морскими воротами Украины остаются морские порты, расположенные на реке Дунай. Каждое дополнительное место обработки грузов крайне важно для экономики Украины, работающей в условиях военного положения. Расширение границ территории морского порта — это расширение его операционных возможностей",— подчеркнул Глава ГП "АМПУ" Юрий Литвин.

С аналогичной инициативой к Администрации морских портов Украины обратился ЧАО "Измаильский речной порт "Дунайсудосервис", выразив просьбу инициировать включение земельного участка, примыкающего к акватории морского порта Измаил, в границы территории порта. Ориентировочные объемы перевалки на территории составит 1 700 тыс. тонн в год.

Включение земельных участков в границы территории морского порта позволяет морским терминалам участвовать в решении проблемных вопросов, возникающих при осуществлении хозяйственной деятельности с привлечением государственных органов власти, открывают новые перспективы для развития и привлечения инвестиций.

Напомним, Кабинет министров Украины решил увеличить территорию морского порта "Измаил". Объект был расширен путем присоединения пяти земельных участков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас