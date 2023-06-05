Порты Одесщины расширяют операционные возможности инфраструктуры

Пришвартованное судно. Фото: АМПУ

На юге Одесчины продолжается увеличение территорий морских и речных портов, в частности в городе Измаил. Это позволит расширить операционные возможности критической морской инфраструктуры.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

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"В условиях постоянного блокирования страной-агрессором деятельности портов Великой Одессы, надежными морскими воротами Украины остаются морские порты, расположенные на реке Дунай. Каждое дополнительное место обработки грузов крайне важно для экономики Украины, работающей в условиях военного положения. Расширение границ территории морского порта — это расширение его операционных возможностей",— подчеркнул Глава ГП "АМПУ" Юрий Литвин.

С аналогичной инициативой к Администрации морских портов Украины обратился ЧАО "Измаильский речной порт "Дунайсудосервис", выразив просьбу инициировать включение земельного участка, примыкающего к акватории морского порта Измаил, в границы территории порта. Ориентировочные объемы перевалки на территории составит 1 700 тыс. тонн в год.

Включение земельных участков в границы территории морского порта позволяет морским терминалам участвовать в решении проблемных вопросов, возникающих при осуществлении хозяйственной деятельности с привлечением государственных органов власти, открывают новые перспективы для развития и привлечения инвестиций.

Напомним, Кабинет министров Украины решил увеличить территорию морского порта "Измаил". Объект был расширен путем присоединения пяти земельных участков.