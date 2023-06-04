Інвестори із Данії зацікавилися концесією порту "Чорноморськ"

Акваторія Чорноморського порту. Фото: Морський торговельний порт "Чорноморськ"

Делегація представників данської компанії A.P. Moller — Maersk A/S, світового лідера у сфері контейнерних перевезень, відвідала порт "Чорноморськ". Інвестори виявили зацікавленість у концесії контейнерного термінала морського торговельного порту "Чорноморськ".

Про це повідомляє Морський торговельний порт "Чорноморськ".

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В Адміністрації морських портів України зазначили, що менеджери Maersk "підтвердили значну зацікавленість" у концесії контейнерного термінала підприємства.

"На їхнє переконання, це забезпечить не тільки його сталий розвиток і модернізацію відповідно до найсучасніших світових стандартів, а й сприятиме істотному розширенню торговельної та логістичної інфраструктури регіону зі створенням нових робочих місць. А також можливостей для зберігання продовольчих товарів і зерна", — зазначили в АМПУ.

Іноземні гості оглянули виробничі потужності порту та обговорили з керівництвом підприємства можливості їх модернізації.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) відновлює роботу з надання допомоги українському уряду в модернізації порту "Чорноморськ". Його повноцінне функціонування було призупинено після вторгнення Росії в Україну минулого року.