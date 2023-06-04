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Инвесторы из Дании заинтересовались концессией порта "Черноморск"

4 июня 2023 19:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Инвесторы из Дании заинтересовались концессией порта "Черноморск"
Акватория Черноморского порта. Фото: Морской торговый порт "Черноморск"
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Делегация представителей датской компании AP Moller — Maersk A/S, мирового лидера в сфере контейнерных перевозок, посетила порт "Черноморск". Инвесторы проявили заинтересованность в концессии контейнерного терминала морского торгового порта "Черноморск".

Об этом сообщает морской торговый порт "Черноморск".

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В Администрации морских портов Украины отметили, что менеджеры Maersk "подтвердили значительный интерес" в концессии контейнерного терминала предприятия.

"По их убеждению, это обеспечит не только его устойчивое развитие и модернизацию в соответствии с современными мировыми стандартами, но и будет способствовать существенному расширению торговой и логистической инфраструктуры региона с созданием новых рабочих мест. А также возможностей для хранения продовольственных товаров и зерна", отметили в АМПУ.

Иностранные гости осмотрели производственные мощности порта и обсудили с руководством предприятия возможности модернизации.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) возобновляет работу по оказанию помощи украинскому правительству в модернизации порта "Черноморск". Его полноценное функционирование было приостановлено после вторжения России в Украину в прошлом году.

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