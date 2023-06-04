Дунайські порти Одещини встановили рекорд вантажоперевалки

Судно біля причалу. Фото: АМПУ

Протягом травня порти Дунайського кластеру перевантажили понад 3 мільйони тонн продукції. Це становить абсолютний рекорд для портів цього регіону.

Про це повідомили в АМПУ.

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Розвиток Дунайського кластеру — це одне із пріоритетних завдань підприємства. Наразі вже відомі світові компанії інвестують у розвиток портових потужностей та флоту на Дунаї, що дозволяє постійно збільшувати обсяг експорту та імпорту продукції.

"Цього місяця державні та приватні стивідорні компанії оновили свої історичні рекорди. Таких плідних результатів ми досягли завдяки відповідальним та злагодженим діям бізнесу, команди Адміністрації морських портів України та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України", — зазначив керівник підприємства Юрій Литвин.

Крім цього, розвиток портів Дунайського кластеру у пріоритеті в європейських партнерів. Єврокомісія та Дунайська комісія у співробітництві з адміністрацією Нижнього Дунаю, Міністерством транспорту Румунії, опікуються проблемою збільшення пропускної спроможності Сулінського каналу. Від цього залежить продуктивна робота портів Дунайського регіону.

Нагадаємо, через російську агресію порти "Великої Одеси" заблоковані. Близько 50 суден очікують на завантаження українською агропродукцією.