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Дунайские порты Одесчины установили рекорд грузоперевалки

4 июня 2023 15:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Дунайские порты Одесщины установили рекорд грузоперевалки
Судно у причала. Фото: АМПУ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В течение мая порты Дунайского кластера перегрузили более 3 миллионов тонн продукции. Это составляет абсолютный рекорд для портов этого региона.

Об этом сообщили в АМПУ.

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Развитие Дунайского кластера — это одна из приоритетных задач предприятия. Уже известные мировые компании инвестируют в развитие портовых мощностей и флота на Дунае, что позволяет постоянно увеличивать объем экспорта и импорта продукции.

"В этом месяце государственные и частные стивидорные компании обновили свои исторические рекорды. Таких плодотворных результатов мы добились благодаря ответственным и слаженным действиям бизнеса, команды Администрации морских портов Украины и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины", отметил руководитель предприятия Юрий Литвин.

Кроме того, развитие портов Дунайского кластера в приоритете у европейских партнеров. Еврокомиссия и Дунайская комиссия в сотрудничестве с администрацией Нижнего Дуная, Министерством транспорта Румынии, занимаются проблемой увеличения пропускной способности Сулинского канала. От этого зависит производительная работа портов Дунайского региона.

Напомним, из-за российской агрессии порты "Большой Одессы" заблокированы. Около 50 судов ожидают загрузки украинской агропродукцией.

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