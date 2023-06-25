Измаильский порт за год увеличил грузооборот

Измаильский порт. Фото: Администрация порта "Измаил"

В сравнении с прошлым годом грузооборот в Измаильском порту увеличился. На сегодня этот показатель составляет 9 млн тонн грузов.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

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"Объем грузоперевалки Измаильского порта достиг 9 млн тонн. Это превышает показатель грузооборота за 2022 г. Тогда он был на уровне 8,89 млн тонн", — говорится в сообщении.

Между тем, на юге Одесчины продолжается увеличение территорий морских и речных портов, в частности в городе Измаил. Это позволит расширить операционные возможности критической морской инфраструктуры.

Отметим, в течение мая порты Дунайского кластера перегрузили более 3 миллионов тонн продукции. Это составляет абсолютный рекорд для портов этого региона.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эффективная работа зернового коридора после 17 июля возможна только при условии возобновления экспорта российского аммиака. С этой целью он считает, что Запад должен ослабить санкции.